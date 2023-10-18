Сервис бронирования РЖД начнет продавать билеты в музеи и на концерты

«Планируем, что функционал цифровой платформы Travel.rzd.ru. будет расширен: появятся билеты на культурные мероприятия, в музеи, на концерты», — цитирует Чаркина ТАСС.

Кроме того, замглавы РЖД рассказал о планах по расширению количества стран, в которых можно забронировать отели.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания разрабатывает алгоритм идентификации пассажиров по биометрии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

