Сертификат о знании русского языка для иностранцев могут сделать бессрочным

Проект постановления опубликован на портале правовой информации. В тексте документа указано, что при аннулировании вида на жительства сертификат также прекратит действие.

При этом для получения разрешения на работу и временное проживание сертификат будет действовать, согласно документу, не пять лет, а три года. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года передал кабмину право устанавливать срок действия сертификатов на знания языка и истории России.

