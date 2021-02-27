Сертификат о знании русского языка для иностранцев могут сделать бессрочным

Минобрнауки РФ предложило выдавать иностранцам бессрочный сертификат о владении русским языком при получении вида на жительство. Об этом сообщает Интерфакс.

Маск написал твит на русском языке

Проект постановления опубликован на портале правовой информации. В тексте документа указано, что при аннулировании вида на жительства сертификат также прекратит действие.

При этом для получения разрешения на работу и временное проживание сертификат будет действовать, согласно документу, не пять лет, а три года. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года передал кабмину право устанавливать срок действия сертификатов на знания языка и истории России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Русский ЯзыкИностранцы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры