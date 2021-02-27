Сертификат о знании русского языка для иностранцев могут сделать бессрочным
Минобрнауки РФ предложило выдавать иностранцам бессрочный сертификат о владении русским языком при получении вида на жительство. Об этом сообщает Интерфакс.
Проект постановления опубликован на портале правовой информации. В тексте документа указано, что при аннулировании вида на жительства сертификат также прекратит действие.
При этом для получения разрешения на работу и временное проживание сертификат будет действовать, согласно документу, не пять лет, а три года. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года передал кабмину право устанавливать срок действия сертификатов на знания языка и истории России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 086 / сут.
Умерли
85 304+428 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+15 722 / сут.
- Сертификат о знании русского языка для иностранцев могут сделать бессрочным
- МЧС уточнило число пострадавших от взрыва в Нижнем Новгороде
- Мужчина пытался совершить суицид около телецентра Останкино
- Боррель напомнил, что санкции ЕС не могут заменить политику в отношении России
- Губернатор Нижегородской области назвал основную причину взрыва в доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru