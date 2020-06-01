Названа дата запуска летнего детского отдыха в России
Эпидемиологическая обстановка в России позволяет организовать детские отдых в стране с 1 июля. Об этом в в эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля», - сказал глава ведомства.
Кравцов добавил, что речь, помимо прочего, идет и федеральных оздоровительных центрах. Могут открыться и лагеря при школах, однако смены будут сокращены с трех недель до двух.
Тем временем в самих детских лагерях и компаниях, организующих детский досуг, ожидают, что загрузка учреждений упадет в два раза и более. К примеру, в одной из фирм привели данные, что число бронирований по сравнению с прошлым годом упало на 67 процентов, передает Газета.ру
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru