Названа дата запуска летнего детского отдыха в России

Эпидемиологическая обстановка в России позволяет организовать детские отдых в стране с 1 июля. Об этом в в эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

МИД призвал россиян не планировать отдых за границей

«Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля», - сказал глава ведомства.

Кравцов добавил, что речь, помимо прочего, идет и федеральных оздоровительных центрах. Могут открыться и лагеря при школах, однако смены будут сокращены с трех недель до двух.

Тем временем в самих детских лагерях и компаниях, организующих детский досуг, ожидают, что загрузка учреждений упадет в два раза и более. К примеру, в одной из фирм привели данные, что число бронирований по сравнению с прошлым годом упало на 67 процентов, передает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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