Названа дата запуска летнего детского отдыха в России

«Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля», - сказал глава ведомства.



Кравцов добавил, что речь, помимо прочего, идет и федеральных оздоровительных центрах. Могут открыться и лагеря при школах, однако смены будут сокращены с трех недель до двух.



Тем временем в самих детских лагерях и компаниях, организующих детский досуг, ожидают, что загрузка учреждений упадет в два раза и более. К примеру, в одной из фирм привели данные, что число бронирований по сравнению с прошлым годом упало на 67 процентов, передает Газета.ру

