Сергунина: Заявки на субсидии столичные компании теперь могут подавать онлайн
Столичные компании могут оставить заявки на городские субсидии онлайн – услуга появилась на сайте mbm.mos.ru. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что предприниматели могут подать онлайн-заявку на субсидии для ведения бизнеса по франшизе, на участие в выставках в России и за рубежом, на продвижения товаров на маркетплейсах, а также оплату услуг сервисов по доставке еды и другое.
Заммэра пояснила, что оставить заявку можно на mbm.mos.ru. Для этого необходимо выбрать интересующую субсидию, ознакомиться с условиями подачи, а также подготовить пакет документов – после их следует загрузить на сайт, подчеркивает АГН Москва.
Добавим, заявку по-прежнему можно подать в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития по адресу: Романов пер., д. 4, стр. 2.
Между тем, Владимир Путин накануне предложил меры по сохранению занятости в РФ после кризиса в результате пандемии. Как заявил глава государства, компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.
Более того, сам кредит и проценты будут списаны, если предприятие сохранит 90 процентов персонала. По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно, отметил президент.
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