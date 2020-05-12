Сергунина: Заявки на субсидии столичные компании теперь могут подавать онлайн

Столичные компании могут оставить заявки на городские субсидии онлайн – услуга появилась на сайте mbm.mos.ru. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что предприниматели могут подать онлайн-заявку на субсидии для ведения бизнеса по франшизе, на участие в выставках в России и за рубежом, на продвижения товаров на маркетплейсах, а также оплату услуг сервисов по доставке еды и другое.

Заммэра пояснила, что оставить заявку можно на mbm.mos.ru. Для этого необходимо выбрать интересующую субсидию, ознакомиться с условиями подачи, а также подготовить пакет документов – после их следует загрузить на сайт, подчеркивает АГН Москва.

Добавим, заявку по-прежнему можно подать в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития по адресу: Романов пер., д. 4, стр. 2.