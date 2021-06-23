Сергунина: Вторая международная выставка «Город: детали» пройдет в онлайн-формате

Выставка «Город: детали», на которой представлены более 500 малых архитектурных произведений, пройдет в онлайн-формате, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Участники выставки смогут проголосовать за лучшую работу. Кроме того, они получат возможность поучаствовать в мастер-классах и посетить деловую программу, которая будет посвящена развитию общественных пространств.

«Город: детали» пройдет в 26 июня по 4 июля в дистанционном формате. В прошлый раз ее провели в 2019 году. Объекты, которые победили в результате голосования, будут использованы при создании городских ландшафтов в Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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