«Мосинжпроект» представил проект Большого кольца метро на выставке АРХ Москва

XXVI Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва 2021 открылась сегодня в «Гостином Дворе». Один из стендов посвящен самому масштабному проекту отечественного метростроения – Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Он представлен на стенде инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» – оператора программы развития московского метрополитена и официального партнера выставки.

Посетители и участники выставки смогут детально познакомиться с особенностями БКЛ, насчитывающей 70 км и 31 станцию, изучить характеристики каждой станции – от глубины заложения до архитектурной концепции, а также узнать о новейших технологиях метростроения, включая специфику проходки тоннелей при помощи щитов-гигантов диаметром 10 метров.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, компания на протяжении последних лет – неизменный участник и партнер АРХ Москвы, одной из ведущих отраслевых выставок российской столицы. Холдинг демонстрирует реализацию крупнейших градостроительных программ, в первую очередь — развитие метрополитена.

«На дискуссионных площадках наши эксперты расскажут об особенностях проектирования и строительства метро, и в частности, главного проекта столичного метростроения – Большой кольцевой линии, реализация которого близка к завершению: уже в этом году заканчиваются тоннелепроходческие работы», – отметил Юрий Кравцов.

Отдельное внимание в экспозиции холдинга уделено станции «Мнёвники», открытой 1 апреля 2021 года. Это первая станция БКЛ, дизайн которой оформлен по результатам открытого международного архитектурного конкурса (автор концепции – Архитектурное бюро Тимура Башкаева). Также представлен проект крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Москвы «Нижегородская», созданного на базе одноименной станции БКЛ. Этот ТПУ отличается не только функциональностью, связывая две линии метро, МЦК, МЖД и наземный городской транспорт, но и необычной архитектурой – не случайно в этом году проект выдвинут на соискание авторитетной международной премии MIPIM Awards.

На стенде «Мосинжпроекта» посетители выставки также могут сделать фото около арт-объекта в виде «бесконечного зеркала», создающего эффект тоннеля метро, и получить фотомагнит со своим изображением на фоне инсталляции в виде лент, символизирующих линии метрополитена. Отдохнуть можно в лаунж-зоне на подвесных качелях.

Стенд АО «Мосинжпроект» расположен в павильоне «ИДЕИ» под номером E-6. Выставка АРХ Москва проходит с 3 по 6 июня в комплексе «Гостиный Двор» на улице Ильинка, д. 4. Вход – свободный, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.





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