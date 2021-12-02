Сергунина: На ВДНХ пройдет юношеский чемпионат по автомоделированию
Радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе представят в рамках международных соревнованиях Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP с участием юношеских команд, состязания пройдут 4 декабря в Москве в павильоне №55 на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«В международных соревнованиях в Москве будут участвовать девять команд из пяти стран - России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии. Москву представляет команда детского технопарка "Мосгормаш" - победитель российского этапа этого года. Также в столицу приедут коллективы из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие в прошлом сезоне», — подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Конкурсанты во время подготовки к соревнованию изучают основы электрохимии, электротехники, конструирования комплексных энергетических систем. Пилоты команд отдельно осваивают управление моделью на трассе, механики — промышленный дизайн, аэродинамику и сопротивление материалов. Кроме того, энергетики изучают принципы работы и использования топливных элементов с водородным картриджем.
Каждая команда в финале выведет на трассу модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на радиоуправлении на основе водородного топливного элемента.
Регистрация участников Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP начинается 2 декабря. Команды подготовят и проведут техосмотр машин, установят транспондеры. Пробные и квалификационные заезды пройдут 3 декабря. Трансляция соревнований будет доступна на YouTube-канале Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций.
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