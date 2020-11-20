Сергунина: в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей

Столичные власти с начала 2020 года одобрили субсидии и гранты для технологических компаний города на сумму примерно в 875 миллионов рублей. Об этом заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала во время онлайн-конференции по итогам выступления российской сборной на чемпионате Cybathlon-2020.



«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты», — заявила заммэра.



В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы добавили, что материальную поддержку получили 225 проектов в сфере высоких технологий. Субсидии и гранты предоставлены на оборудование, инжиниринг и проведение инновационных проектов.