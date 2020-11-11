Сергунина: Москва поддержит участие сборной страны в чемпионате Cybathlon 2020
Пять команд будут представлять Российскую Федерацию в различных дисциплинах на мировом чемпионате Cybathlon среди спортсменов, которые используют кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы нижних конечностей, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие приспособления подобного рода.
Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Соревнования состоятся на этой неделе – 13 и 14 ноября. В них примут участие около 60 команд из 21 страны. В отличие от Паралимпийских игр в ходе этого турнира оцениваются не только достижения самих участников, но и современные средства реабилитации.
В связи с пандемией коронавируса соревнования организованы в удалённо-распределённом формате. Кибатлеты выступят на домашних площадках, оборудованных согласно регламенту. В России чемпионат проводится при поддержке министерства промышленности и торговли и правительства Москвы.
В качестве площадки в столице выбрана территория Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.
Как отметила Сергунина, в городе подобного рода средства реабилитации разрабатывают и выпускают больше 50 компаний. Проекты некоторых из них, резидентов Московского инновационного кластера, и будут применяться участниками российской команды.
Правительство Москвы в этом году расширило поддержку бизнеса до 14 видов субсидий и грантов, часть из которых предназначена компаниям, которые занимаются инновационными разработками.
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