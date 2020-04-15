Сергунина: Участники МИК смогут подать заявки на субсидии онлайн

Подавать заявки на получение субсидий в онлайн-формате участники Московского инновационного кластера могут со среды, 15 апреля. Как пишет ТАСС, об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что организации, которые зарегистрированы на платформе Московского инновационного кластера (МИК) могут подать онлайн-заявки на компенсацию затрат на обучение сотрудников, субсидию на инжиниринг и субсидию для компаний-экспортеров, а также на грант на реализацию комплексных инновационных проектов, отмечает АГН Москва.

Напомним, Московский инновационный кластер представляет собой масштабный проект для внедрения инноваций. Его участниками являются фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также технопарки "Строгино" и "Слава". Проект содействует развитию кооперации между технологичными корпорациями, промышленностью, малым и средним предпринимательством, а также образовательными и научными организациями, институтами развития и Москвой.