Сергунина: Участники МИК смогут подать заявки на субсидии онлайн
Подавать заявки на получение субсидий в онлайн-формате участники Московского инновационного кластера могут со среды, 15 апреля. Как пишет ТАСС, об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она подчеркнула, что организации, которые зарегистрированы на платформе Московского инновационного кластера (МИК) могут подать онлайн-заявки на компенсацию затрат на обучение сотрудников, субсидию на инжиниринг и субсидию для компаний-экспортеров, а также на грант на реализацию комплексных инновационных проектов, отмечает АГН Москва.
Напомним, Московский инновационный кластер представляет собой масштабный проект для внедрения инноваций. Его участниками являются фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также технопарки "Строгино" и "Слава". Проект содействует развитию кооперации между технологичными корпорациями, промышленностью, малым и средним предпринимательством, а также образовательными и научными организациями, институтами развития и Москвой.
Сергунина рассказала, как платформа i.moscow помогает участникам Московского инновационного кластера
Ранее НСН писала, что МГУ имени Ломоносова присоединился к Московскому инновационному кластеру. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. В инновационном кластере сейчас уже около 900 научных организаций, технологичных компаний и корпораций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
По словам Сергуниной, научная и технологическая база МГУ откроет дополнительные возможности для всех участников инновационного объединения.
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