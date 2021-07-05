Сергунина: Свыше 300 объектов культуры отремонтировано в Москве по программе «Мой район»

В 2021 году в столице по программе «Мой район» планируется обустроить около двух тысяч дворов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она отметила, что также будут отремонтированы 140 объектов культуры и более 150 парков. «Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой — она стала пешеходной», — подчеркнула заммэра.

Проект «Мой район» был запущен в 2018 году. Он предполагает, что для каждого жителя столицы в пешей доступности должны находиться все необходимые элементы благоустройства.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РемонтМосква
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