Сергунина: Свыше 300 объектов культуры отремонтировано в Москве по программе «Мой район»

Она отметила, что также будут отремонтированы 140 объектов культуры и более 150 парков. «Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой — она стала пешеходной», — подчеркнула заммэра.

Проект «Мой район» был запущен в 2018 году. Он предполагает, что для каждого жителя столицы в пешей доступности должны находиться все необходимые элементы благоустройства.

