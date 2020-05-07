Сергунина: Сервисы инновационного кластера Москвы доступны во всех регионах

Воспользоваться сервисами Московского инновационного кластера (МИК) теперь могут юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех регионов России. Об этом рассказала заммэра Москвы Натальи Сергуниной, напомнив, что раньше они предназначались только для организаций, которые зарегистрированы в столице.

Добавим, компаниям и ИП после регистрации на цифровой платформе кластера i.moscow будет доступен широкий набор сервисов. В их числе поиск партнеров среди множества технологичных компаний, аренда площадей, а также биржа контрактного производства и другие.

Участниками Московского инновационного кластера уже являются фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано", а также малые и средние предприятия и научные центры ведущих вузов Москвы.