Сергунина: С начала года более 55 тысяч человек приняли участие в московской акции «День без турникетов»

С 9 по 11 декабря почти на 80 столичных площадках пройдет заключительная в 2021 году акция «День без турникетов». Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, с начала года в проекте приняли участие более 55 тысяч человек. Отмечается, что для участников было организовано свыше 650 экскурсий, а также другие программы, которые проводились как в онлайн, так и в офлайн формате.

В следующем году в акции будет задействовано десять новых площадок. Например, посетители смогут увидеть, как делаются светофоры и дорожные знаки. Горожанам также покажут, как создаются фарфоровые новогодние украшения.