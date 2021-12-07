Сергунина: С начала года более 55 тысяч человек приняли участие в московской акции «День без турникетов»

С 9 по 11 декабря почти на 80 столичных площадках пройдет заключительная в 2021 году акция «День без турникетов». Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, с начала года в проекте приняли участие более 55 тысяч человек. Отмечается, что для участников было организовано свыше 650 экскурсий, а также другие программы, которые проводились как в онлайн, так и в офлайн формате.

В следующем году в акции будет задействовано десять новых площадок. Например, посетители смогут увидеть, как делаются светофоры и дорожные знаки. Горожанам также покажут, как создаются фарфоровые новогодние украшения.

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В рамках программы москвичи и гости столицы посетят культурный центр «Москворечье», а также большой хореографический зал имени Константиновского. Гости смогут увидеть техническую зону под сценой и даже побывать за кулисами.

Для детей будет проведена отдельная программа на базе «Мосгормаш», «Байтик» и других технопарков.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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