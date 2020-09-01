Сергунина: Russpass запускает цикл познавательных видеороликов о Москве
Цифровая туристическая платформа Russpass запустила цикл видеороликов, посвящённых истории, архитектуре и культуре Москвы. Сейчас пользователям доступны семь познавательных видеороликов на русском и английском языке, в будущем цикл будет пополняться, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Пользователи Russpass смогут узнать, как сложилась судьба четвероногих первооткрывателей космоса - Белки и Стрелки, почему мог не состояться полёт олимпийского мишки в 1980 году, откуда в России появился псевдорусский архитектурный стиль, познакомиться с историей и архитектурой московского метро.
Платформа Russpass разработана по инициативе правительства Москвы, реализацию проекта курирует городской комитет по туризму. Платформа объединяет функции навигатора для туристов и площадки для туроператоров, ресторанов, музеев, театров и парков.К следующему году портал доработают с учётом замечаний пользователей тестовой версии, добавят новые языки (испанский, корейский, китайский, немецкий, французский), сообщается на сайте мэра Москвы.
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