Сергунина: раздел «Мой район» открылся на медиаплатформе #Москвастобой
На медиаплатформе #Москвастобой запущен раздел, посвященный программе мэра Москвы «Мой район». Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, портал предлагает новые точки притяжения в Москве, созданные по программе «Мой район», такие как парк «Тюфелева роща» и воздушная экотропа на ВДНХ.
«Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города», — отметила Сергунина. Из сообщений на портале можно узнать, где в столице идут эффектные световые шоу фонтанов, где расположены самые большие качели, аллеи сказочных персонажей и другие уникальные пространства.
Раздел на сайте москвастобой.рф также поможет сориентироваться в многообразии спортивных кластеров. детских площадок города и городских парках. В нем представлено восемь рекомендованных маршрутов для прогулок по вечерней Москве, а также видеоролики, посвященные современным арт-объектам, истории городских пространств, новым благоустроенным территориям, отметила Сергунина и добавила, что в нем будет появляться и новая информация.
Культурно-образовательный проект #Москвастобой с виртуальными экскурсиями, лекциями, театральными постановками и кулинарными шоу был запущен в марте 2020 года столичным комитетом по туризму. Его посетили более миллиона раз, а недавно появилась английская версия — #Moscowwithyou, напомнила заммэра Москвы.
«Мой район» — это комплексная программа мэра Москвы по формированию комфортных условий жизни в каждом районе столицы. Приоритетом программы, запущенной в 2018 году, является создание современных общественных пространств, введение нового стандарта социальных учреждений, развитие транспортной, спортивной и досуговой инфраструктуры.
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