Сергунина рассказала об образовательном онлайн-проекте «Город открытий»

Инновационный комплекс «Техноград» на ВДНХ стал одной из ключевых площадок стартовавшего нового образовательного проекта для несовершеннолетних - онлайн-лагеря «Город открытий». Это отметила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

Развивающие и познавательные онлайн-экскурсии, мастер-классы и вебинары «Города открытий» пройдут с 1 по 8 мая. Школьники, помимо занимательного времяпровождения, получат полезные навыки, которые могут пригодиться со временем при выборе будущей профессии.

Лагерь открывается сегодня в рамках Московского международного салона образования, который также организован полностью в виртуальном формате. В программе - мастер-классы по компьютерной графике и дизайну, программированию и кибербезопасности. Ученики также получат возможность подготовиться к ОГЭ по английскому языку.

В салоне примут участие школьники из Москвы и других регионов России. Они игровом формате познакомятся с перспективными профессиями и современными технологиями, которые с ними связаны. Каждый день в онлайн-лагере будет посвящен одной из восьми интенсивно развивающихся отраслей мегаполиса: «Биотехнологии и биомедицина», «Экология», «Урбанистика», «Креативные технологии», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Транспорт и космос», «Гуманитарные технологии» и «Энергетика».

Образовательный проект «Город открытий» организован Комитетом по туризму столицы. Он помогает школьникам из субъектов федерации, а также ближнего зарубежья узнать о современной Москве - через профориентационные программы, знакомство перспективными индустриями и культурными площадками города.

