Сергунина рассказала о запуске сайта детских технопарков Москвы

В Москве создан онлайн-ресурс, который объединяет возможности всех 18 детских технопарков столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она добавила, что новый ресурс познакомит всех желающих с возможностями дополнительного образования и поможет школьникам подобрать интересующую их сферу для самоорганизации.

На сайте размещаются занятия в режиме онлайн, вебинары и профориентационные программы. Предложения с интересными мероприятиями формируются на основе личных предпочтений пользователей.

Ежегодно более 150 тысяч школьников проходят обучений в детский технопарках Москвы. Они созданы для профориентации подростков от 7 до 18 лет.





