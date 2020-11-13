Сергунина рассказала о запуске сайта детских технопарков Москвы
В Москве создан онлайн-ресурс, который объединяет возможности всех 18 детских технопарков столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Она добавила, что новый ресурс познакомит всех желающих с возможностями дополнительного образования и поможет школьникам подобрать интересующую их сферу для самоорганизации.
На сайте размещаются занятия в режиме онлайн, вебинары и профориентационные программы. Предложения с интересными мероприятиями формируются на основе личных предпочтений пользователей.
Ежегодно более 150 тысяч школьников проходят обучений в детский технопарках Москвы. Они созданы для профориентации подростков от 7 до 18 лет.
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