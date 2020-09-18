Сергунина рассказала о возможностях современного образовательного кластера «Техноград» на ВДНХ
Созданный в сентябре 2018 года инновационно-образовательный проект «Техноград» на ВДНХ объединяет лучшие практики и программы более чем по 40 перспективным специальностям и профессиям будущего, подготовленные с учётом реальных запросов рынка. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Здесь можно пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе», - отметила она.
По словам Сергуниной, «Техноград» весьма востребован среди горожан: за два года с его обучающими программами познакомились уже более 420 тысяч человек. Комплекс ориентирован на посетителей всех возрастов.
В 2020 году в образовательной программе «Технограда» появились новые мастер-классы по звукорежиссуре, графическому дизайну, фотографии, видеоблогингу и видеомонтажу, трёхмерной анимации, гейм-дизайну, программированию, английскому языку, флористике и технологиям в строительстве. В условиях пандемии коронавируса обучение по 100 программам сделали доступным и в дистанционном формате.
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