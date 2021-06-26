Сергунина: Проект «Бизнес-уик-энд» помогает юным москвичам запустить стартапы
Около 600 молодых москвичей открыли собственное дело после участия в молодежном образовательном проекте «Бизнес-уик-энд». Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Она отметила, что в проекте могут участвовать прежде всего старшеклассники и студенты, которые хотели бы заниматься предпринимательством.
«Во время обучения участники получают необходимые практические знания и перенимают опыт успешных бизнесменов. Почти 600 выпускников «Бизнес-уик-энда» уже открыли свое дело», - сказала Наталья Сергунина.
По словам вице-мэра, обучение на бесплатных курсах позволяет молодым людям изучить основы предпринимательства и запустить жизнеспособный стартап.
В числе участников есть молодые люди, которые после обучения смогли добиться успеха на рынке. В частности, 19-летняя предпринимательница Дарья Запорожан создала бренд развивающих игрушек для детей и вышла на оборот в 3 млн руб. ежемесячно. 19-летний Тимофей Данилов заметил резко взлетевшую популярность социальной сети TikTok и создал агентство по размещению рекламы в ней. В среднем выручка агентства составляет около 800 тыс. руб. в месяц, в планах Тимофея - увеличить ее до 5 млн руб. в месяц.
Еще один выпускник «Бизнес-уик-энда» - 24-летний Олег Тарасов - по окончании обучения решил создать образовательный проект для старшеклассников по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике. Оборот компании варьируется от 120 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц. По оценкам инвесторов, примерная стоимость самого бизнеса уже сейчас составляет 21 млн руб.
Проект «Бизнес-уик-энд» был запущен в октябре 2018 года, его курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Уточняется, что проект также включает в себя дополнительные программы: «Бизнес-уик-энд. Старт» для молодежи от 14 до 18 лет и «Бизнес-уик-энд. 50+» для людей старшего поколения. «Бизнес-уик-энд. Компетенции» - это узкоспециализированные курсы, например, на них можно научиться запускать таргетированную рекламу или создавать корпоративные сайты.
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