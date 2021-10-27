Сергунина: Премия Чуковского объединила детских писателей более чем из 50 регионов России
Промежуточные итоги конкурса на премию имени Корнея Чуковского подвели в Москве, за звание лучшего детского прозаика, поэта и переводчика детских книг продолжат соревноваться 28 участников шорт-листа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, конкурс проводится уже во второй раз, в этом году было зарегистрировано почти 680 заявок на участие более чем из 50 российских регионов.
«Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде. У нее действительно важная миссия — открыть новые имена и помочь родителям сориентироваться в современной детской литературе», — подчеркнула Сергунина.
Прием заявок завершился 16 августа, в сентябре был определен длинный список участников, далее — объявлен шорт-лист, из которого отберут шесть лауреатов. Имена победителей станут известны в ноябре, за победу в каждой номинации присуждается приз в 1 млн рублей.
По данным оргкомитета премии, в этом году представлено больше произведений в поэтических и переводных номинациях. Самыми активными регионами стали Иркутская область и Краснодарский край.
В составе жюри премии имени Корнея Чуковского — прозаики, поэты, переводчики, эксперты в области детской литературы. В частности, конкурсные произведения будут оценивать директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, прозаик, поэт и лауреат премии 2020 года Анастасия Орлова, переводчики Марина Бородицкая и Григорий Кружков. Возглавит жюри прозаик, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседателем жюри станет идейный вдохновитель премии, правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский.
Участниками конкурса стали авторы и переводчики произведений для детей в стихах и прозе, впервые опубликованных на русском языке в 2020-2021 годах. Они представят свои работы в номинациях «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет». Кроме того, премию имени Корнея Чуковского присудят за «Лучшее произведение для детей по мнению читателей»: читатели могут проголосовать за конкурсантов на электронных сервисах проекта «Активный гражданин» до 5 ноября.
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