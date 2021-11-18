Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса

«В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы. Полученный приз - результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», - подчеркнула она.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что представители малого и среднего бизнеса Москвы получат более двух миллиардов рублей в рамках государственной поддержки.