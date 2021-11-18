Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса
Правительство Москвы заняло второе место на конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
За победу в номинации «Стартап-экосистема» награждаются организации, которые реализуют самые успешные проекты поддержки стартапов. Первое место в ней заняла Малайзийская корпорация цифровой экономики (MDEC).
Жюри премии высоко оценило проект «Московский акселератор» для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях и деятельность Московского инновационного кластера (МИК), который, по словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, объединяет основные элементы городской экосистемы для инноваторов.
«В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы. Полученный приз - результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», - подчеркнула она.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что представители малого и среднего бизнеса Москвы получат более двух миллиардов рублей в рамках государственной поддержки.
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