Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса

Правительство Москвы заняло второе место на конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

За победу в номинации «Стартап-экосистема» награждаются организации, которые реализуют самые успешные проекты поддержки стартапов. Первое место в ней заняла Малайзийская корпорация цифровой экономики (MDEC).

Жюри премии высоко оценило проект «Московский акселератор» для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях и деятельность Московского инновационного кластера (МИК), который, по словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, объединяет основные элементы городской экосистемы для инноваторов.

Сергунина: В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

«В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы. Полученный приз - результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», - подчеркнула она.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что представители малого и среднего бизнеса Москвы получат более двух миллиардов рублей в рамках государственной поддержки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПобедаКонкурсИнновацииМэр МосквыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры