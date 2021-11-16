Сергунина: В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

В Москве для предпринимателей с 17 ноября запустят онлайн-курс, посвященный цифровизации бизнеса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

«Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные», - рассказала Сергунина.

Отмечается, что курс для предпринимателей пройдет на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Обучение начнется 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». После форума пройдет серия тематических вебинаров. Программа курса подготовлена совместно с Минцифры РФ.

Так, участников онлайн-форума познакомят с практическими кейсами и тенденциями по цифровизации бизнеса, а также мерами поддержки предпринимателей в Москве. Для доступа к форуму необходима предварительная регистрация.

Ранее вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что московские представители малого и среднего бизнеса получат более двух миллиардов рублей в рамках государственной поддержки.

