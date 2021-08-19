Сергунина: Посетителям библиотек стал доступен электронный читательский билет

Москвичи могут брать книги в библиотеках по электронному читательскому билету. Об этом рассказала заммэра столицы Натальи Сергуниной, отметив, что в Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек.

Она подчеркнула, что единый читательский билет бесплатно оформляют в любой столичной библиотеке. Сергунина отметила, что в настоящий момент их выдано более 560 тысяч. Кроме того, получить электронную версию билета можно на портале mos.ru.

В свою очередь, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что многим москвичам привычнее и проще использовать электронные карты вместо пластиковых носителей.

«Во-первых, онлайн-карту невозможно забыть дома, она всегда будет у человека в смартфоне. Во-вторых, нередко ее проще найти – пара кликов, и карта отображается на экране», - заявил Лысенко.