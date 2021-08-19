Сергунина: Посетителям библиотек стал доступен электронный читательский билет

Москвичи могут брать книги в библиотеках по электронному читательскому билету. Об этом рассказала заммэра столицы Натальи Сергуниной, отметив, что в Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек.

Она подчеркнула, что единый читательский билет бесплатно оформляют в любой столичной библиотеке. Сергунина отметила, что в настоящий момент их выдано более 560 тысяч. Кроме того, получить электронную версию билета можно на портале mos.ru.

В свою очередь, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что многим москвичам привычнее и проще использовать электронные карты вместо пластиковых носителей.

«Во-первых, онлайн-карту невозможно забыть дома, она всегда будет у человека в смартфоне. Во-вторых, нередко ее проще найти – пара кликов, и карта отображается на экране», - заявил Лысенко.

Число пользователей единого читательского билета в Москве достигло полумиллиона

Между тем, в конце апреля в столице подвели итоги культурной акции «Библионочь», которая прошла с 24 на 25 апреля. В этом году её поддержали более 70 культурных площадок столицы: библиотеки, музеи, культурные центры, «Московский дом книги» и детская музыкальная школа имени Голованова. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры.

В свою очередь, заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что трансляции всех городских мероприятий набрали более 200 тысяч просмотров – в два раза больше, чем год назад.

В этом году программа была посвящена 60-летию первого полета в космос, а также Году науки и технологий в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиблиотекиМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры