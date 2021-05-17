Число пользователей единого читательского билета в Москве достигло полумиллиона

Единым читательским билетом пользуются уже более 500 тысяч москвичей. Он дает доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий, москвичей в основном интересуют книги современных отечественных и зарубежных авторов, русская классика и профессиональная литература.

На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера & Клея». Главный герой Йозеф Кавалер бежал из оккупированной фашистами Праги в Америку и там вместе с братом Сэмом Клеем начал выпускать комикс про супергероя Эскписта, который борется с гитлеровскими войсками. За книгу автор получил Пулитцеровскую премию.

Востребованными среди читателей оказались романы «Идти бестрепетно» и «Брисбен» Евгения Водолазкина, «На поле Фарли» Риз Боуэн, «Семейная кухня» Маши Трауб, «Насквозь» Натальи Громовой, «Странная обезьяна» Александра Соколова, «Дети мои» Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков.

У читателей до 18 лет популярностью пользуются книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, «Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы» Владимира Бабенко, «Человек и животные» Юрия Дмитриева, «Великие писатели» из серии «Я познаю мир».

Маленьких москвичей больше всего заинтересовала книга «Юрий Гагарин» Андрея Лисаченко из серии «Вдохновляющие истории».

Получить единый читательский билет (пластиковая карта со штрихкодом) можно в любой городской библиотеке, процедура оформления займет не более 10 минут.

