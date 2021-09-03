Сергунина: Три тысячи посетителей привлекла площадка Москвы на Российской креативной неделе

Почти три тысячи человек посетили так называемое творческое пространство Created in Moscow в рамках «Российской креативной недели», которая проводилась в конце августа в столичном Парке Горького. Как отметила заместитель мэра Наталья Сергунина, это стало крупнейшим в России событием для представителей творческих специальностей.

На площадке столицы Created in Moscow были организованы паблик-токи, мастер-классы, кинопоказы - всего состоялось около 40 специальных мероприятий. Эксперты обсуждали перспективные тренды, устойчивое развитие, внедрение цифровых технологий. В общей сложности там выступили почти 100 известных специалистов и лидеров индустрии.

По словам Сергуниной, хороший потенциал показывают все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей входят компании, специализирующиеся на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино, создании видеоигр.

Посетители московской площадки в рамках «Российской креативной недели» могли побывать на выставке Sustainable Creative Expo, она рассказывала о проектах креативных предпринимателей. Также можно было принять участие в мастер-классах, посвященных брендингу и звуковому дизайну, мобильному кино и анимации. Ранее в Москве был открыт первый центр услуг для креативного бизнеса.

