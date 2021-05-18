Сергунина: Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде

Кроме того, на выставке FITUR покажут проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города - миллион впечатлений». Он направлен на организацию визитов туристов в оба города для посещения самых интересных для них достопримечательностей.

Выставка FITUR пройдет в Мадриде с 19 по 23 мая в крупнейшем центре города IFEMA. Сергунина отметила, что говорить о восстановлении потока туристов пока рано, однако столице важно презентовать свои последние наработки.

