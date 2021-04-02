Сергунина: Москва представлена сразу в пяти номинациях европейского этапа World Travel Awards
Москва заявлена в пяти номинациях европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что голосование в рамках конкурса уже началось. По ее словам,. Москва уже два года подряд одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. При этом в 2020 году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на мировом этапе премии.
Заммэра добавила, что столичный Комитет по туризму поборется в номинации «Лучшая государственная городская туристическая организация в Европе». Церемония награждения победителей европейского этапа запланирована на 15 сентября 2021 года в Уфе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru