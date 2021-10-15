Сергунина: Москва окажет финансовую поддержку кафе и ресторанам с вакцинированными сотрудниками

Кафе и рестораны, чьи сотрудники вакцинировались от коронавирусной инфекции, смогут получить финансовую поддержку правительства Москвы и компенсировать 100% расходов на оплату коммунальных услуг за третий квартал текущего года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Прием заявок от компаний начнется 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК).

«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей», — отметила Сергунина.

Власти возместят заведениям общепита фактически понесенные и подтвержденные документами расходы на коммунальные услуги с июля по сентябрь этого года. Подать заявку кафе и рестораны смогут до 1 декабря.

Помимо вакцинации не менее 60% сотрудников, компании должны быть зарегистрированы в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до подачи заявки, а также не проходить процедуру банкротства.

Столичное правительство проведет для представителей кафе и ресторанов, где спикеры подробно расскажут о требованиях новой меры поддержки, необходимых документах и правилах их заполнения. Кроме того, компании смогут задать все интересующие их вопросы. Первая встреча состоится 21 октября: глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин расскажет о требованиях к претендентам на получение поддержки и подаче заявки.

Сейчас на платформе МИК ведется прием заявок на компенсацию затрат на профилактику распространения COVID-19 и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. По словам Сергуниной, одобрено уже более 1,6 тысячи заявок на общую сумму 145 млн рублей.

