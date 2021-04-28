Наталья Сергунина: по просьбе фондов в московском благотворительном сервисе появилась новая функция

Чтобы пользоваться благотворительным сервисом портала mos.ru, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для входа в личный кабинет. Затем нужно выбрать раздел «Мои платежи» в блоке «Благотворительность», где представлены все программы организаций. Модно выбрать любую программу и внести сумму перевода. Далее появится функция «Подключить автоплатеж».

Она также отметила, что с начала работы сервиса в октябре прошлого года москвичи направили благотворительным организациям свыше 14,7 тысяч пожертвований. При этом граждане сами выбирают, кому хотят помочь из проверенных партнеров проекта, которых насчитывается уже более 40.

Напомним, что стать частью проекта могут только фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций . Чтобы Для благотворительных организаций была разработана пошаговая инструкция, ее можно найти на сайте «Душевная Москва».

