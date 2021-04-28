Наталья Сергунина: по просьбе фондов в московском благотворительном сервисе появилась новая функция
Благотворительный сервис на портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru теперь позволяет настраивать автоматические регулярные переводы.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной эта опция была добавлена по просьбе благотворителей. Функция позволит сделать процесс перечисления средств простым и удобным, так как нужная сумма при желании будет списываться автоматически в определенный день.
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Чтобы пользоваться благотворительным сервисом портала mos.ru, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для входа в личный кабинет. Затем нужно выбрать раздел «Мои платежи» в блоке «Благотворительность», где представлены все программы организаций. Модно выбрать любую программу и внести сумму перевода. Далее появится функция «Подключить автоплатеж».
Она также отметила, что с начала работы сервиса в октябре прошлого года москвичи направили благотворительным организациям свыше 14,7 тысяч пожертвований. При этом граждане сами выбирают, кому хотят помочь из проверенных партнеров проекта, которых насчитывается уже более 40.
Напомним, что стать частью проекта могут только фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций . Чтобы Для благотворительных организаций была разработана пошаговая инструкция, ее можно найти на сайте «Душевная Москва».
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