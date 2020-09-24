Сергунина: каталог услуг на портале mos.ru стал еще удобнее
Процедура поиска нужной услуги на mos.ru стала проще. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, в каталоге услуг появилось поле для поиска по ключевым словам, уменьшилось количество категорий, добавились графические иконки. Кроме того, каталог теперь поделен на два больших тематических блока — для жителей и для бизнеса.
По словам Сергуниной, сайт стал интуитивно понятным.
Сейчас на портале mos.ru доступно более 370 электронных услуг и сервисов. Жители Москвы обращаются к ним примерно 30 тысяч раз в час.
В обновленном каталоге появилось также поле поиска.
Ранее Наталья Сергунина сообщила, что московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира.
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