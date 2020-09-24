Сергунина: каталог услуг на портале mos.ru стал еще удобнее

По словам Сергуниной, сайт стал интуитивно понятным.

Сейчас на портале mos.ru доступно более 370 электронных услуг и сервисов. Жители Москвы обращаются к ним примерно 30 тысяч раз в час.



В обновленном каталоге появилось также поле поиска.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира.



