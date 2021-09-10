Сергунина: Более 60 заявок поступило на конкурс «Московская реставрация»

В Москве столице завершился прием заявок на ежегодный конкурс «Московская реставрация». Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В этом году на реставрационный конкурс правительства Москвы подано более 60 заявок. В список, в частности, вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на ул. 2-я Брестская, ГЭС-2 и скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта "Активный гражданин"», - отметила заммэра.

Она пояснила, что цель конкурса – определить самые значимые реставрационные проекты, реализованные в столице в этом и прошлом годах, а также поощрить их авторов.

В свою очередь, руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов добавил, что в состав профессионального жюри входят эксперты в области сохранения культурного наследия. Они назовут имена лауреатов в октябре, а награждение победителей состоится в декабре.

Добавим, за десять лет наградами конкурса «Московская реставрация» были отмечены почти 400 лауреатов. Они принимали участие в реставрации 182 архитектурных памятников столицы.

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А ранее Наталья Сергунина рассказала, что в Москве начнется реставрация семи памятников, которые установлены в честь героев Отечественной войны 1812 года. Среди монументов – Триумфальная арка. Она была создана в память о победе над войсками Наполеона.

По словам заммэра, реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. Сначала специалисты изучат особенности монументов, поскольку каждый из них уникален и требует индивидуального подхода. Основные работы по восстановлению памятников пройдут в ближайшие два-три года.

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ФОТО: pixbay.com
ТЕГИ:КонкурсРеставрацияМосква
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