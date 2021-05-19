Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть москвичи

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте рассказал, как в Москве проходят Дни исторического наследия.

Ежегодно в апреле-мае в столице проводятся Дни исторического и культурного наследия, в рамках которых москвичи могут посетить экскурсии по уникальным памятника города, большинство из которых в обычное время закрыты для посещения, отметил глава города.

«Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения», - сообщил Собянин.

Он рассказал, что впервые для широкой публики распахнет свои двери Городская усадьба Г.А.Каратаевой – И.В.Морозова в Леонтьевском переулке. Когда-то здесь находилось германское посольство. Именно отсюда ранним утром 22 июня 1941 г. немецкий посол фон Шуленбург повез в Кремль ноту об объявлении войны Советскому Союзу. В 2014-19 гг. ГлавУпДК при МИД России провел комплексную реставрацию фасадов и интерьеров исторического здания.

Также впервые для посещения открывается и Доходный дом купца В.Е.Быкова. Одно из самых известных творений московского модерна было создано в начале прошлого века по проекту архитектора Льва Кекушева. Реставраторы вернули памятник к жизни, и теперь он вновь украшает облик Москвы, радует глаз поклонников истории и культуры.

Мэр города подчеркнул, что за последние 10 лет в порядок привели 1 600 объектов культурного наследия, а общее число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз.

