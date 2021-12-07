Сергунина: Более 180 волонтеров представили Москву на добровольческом форуме #МыВместе

В подготовке и проведении форума #МыВместе, который состоялся в Москве, помогали более 600 волонтеров. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

Она рассказала, что международный форум гражданского участия #МыВместе проводился со 2 по 5 декабря и был приурочен к Международному дню добровольцев, который отмечается 5 декабря.

По данным источника, в мероприятии приняли участие добровольцы из всех 85 российских регионов, а также из других стран. 180 московских волонтеров представили столицу на форуме.

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По словам Сергуниной, в ходе мероприятия добровольцы встречали участников в аэропортах, помогали им при размещении в гостиницах, а также в получении аккредитаций и в навигации.

В ходе мероприятия участники смогли посетить множество мастер-классов, открытых встреч, дискуссий и викторин. Добровольцы также посетили мероприятие, посвященное 80-летию Битвы за Москву, и обсудили актуальные вопросы развития волонтерского движения.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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