Сергунина: Более 180 волонтеров представили Москву на добровольческом форуме #МыВместе

В подготовке и проведении форума #МыВместе, который состоялся в Москве, помогали более 600 волонтеров. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

Она рассказала, что международный форум гражданского участия #МыВместе проводился со 2 по 5 декабря и был приурочен к Международному дню добровольцев, который отмечается 5 декабря.

По данным источника, в мероприятии приняли участие добровольцы из всех 85 российских регионов, а также из других стран. 180 московских волонтеров представили столицу на форуме.