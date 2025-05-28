Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню защиты детей
ВДНХ станет одной из ведущих площадок празднования Международного дня защиты детей в российской столице. Тематические мероприятия по всей Москве пройдут в рамках проекта «Лето в Москве», сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
В программе выставки 31 мая и 1 июня - творческие и инженерные мастер-классы, музыкальные выступления, театральные постановки, квесты и викторины, спортивные соревнования. Заявлено также проведение с в ближайшие выходные сразу нескольких семейных фестивалей. Ребята смогут посмотреть мультфильмы, сделать подарки для близких собственными руками, познакомиться с актуальными профессиями.
В частности, 1 июня состоятся экскурсии по экспозиции Третьяковской галереи на ВДНХ. На мастер-классах желающие создадут диораму по мотивам одного из панно художника Бориса Щербакова. Обзорные экскурсии для детей и родителей пройдут в центре «Космонавтика и авиация». На занятия пригласит мастерская инженерного творчества «Кулибин Про». Праздничную программу подготовил и мультимедийный центр «Союзмультпарк».
На некоторые активности необходимо предварительно зарегистрироваться или купить билет. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ВДНХ.
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