Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню защиты детей

ВДНХ станет одной из ведущих площадок празднования Международного дня защиты детей в российской столице. Тематические мероприятия по всей Москве пройдут в рамках проекта «Лето в Москве», сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В программе выставки 31 мая и 1 июня - творческие и инженерные мастер-классы, музыкальные выступления, театральные постановки, квесты и викторины, спортивные соревнования. Заявлено также проведение с в ближайшие выходные сразу нескольких семейных фестивалей. Ребята смогут посмотреть мультфильмы, сделать подарки для близких собственными руками, познакомиться с актуальными профессиями.

В Москве 31 мая откроется фестивальная площадка «VK Музыка Летом»

В частности, 1 июня состоятся экскурсии по экспозиции Третьяковской галереи на ВДНХ. На мастер-классах желающие создадут диораму по мотивам одного из панно художника Бориса Щербакова. Обзорные экскурсии для детей и родителей пройдут в центре «Космонавтика и авиация». На занятия пригласит мастерская инженерного творчества «Кулибин Про». Праздничную программу подготовил и мультимедийный центр «Союзмультпарк».

На некоторые активности необходимо предварительно зарегистрироваться или купить билет. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ВДНХ.

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Фото: Пресс-служба ВДНХ
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