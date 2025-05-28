Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню защиты детей

ВДНХ станет одной из ведущих площадок празднования Международного дня защиты детей в российской столице. Тематические мероприятия по всей Москве пройдут в рамках проекта «Лето в Москве», сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В программе выставки 31 мая и 1 июня - творческие и инженерные мастер-классы, музыкальные выступления, театральные постановки, квесты и викторины, спортивные соревнования. Заявлено также проведение с в ближайшие выходные сразу нескольких семейных фестивалей. Ребята смогут посмотреть мультфильмы, сделать подарки для близких собственными руками, познакомиться с актуальными профессиями.