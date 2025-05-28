В Москве 31 мая откроется фестивальная площадка «VK Музыка Летом»

Первым артистом, который выступит на площадке 31 мая, станет стример и музыкант DK, на следующий день, 1 июня, состоится концерт «Ноггано». Всего в июне на площадке пройдёт больше 19 мероприятий, среди которых концерты Лолиты, ТГК и АК-47, Антохи MC, SALUKI, ICEGERGERT, LOVV66, GSPD, Toxi$ и других артистов, а также выступления стендап-комиков — Евгения Чебаткова, Сергея Орлова и Расула Чабдарова.

Помимо концертной площадки, для посетителей пространства с четверга по воскресенье включительно с 17:00 до 23:00 будут работать фудкорт, экстрим-парк, скейт-парк, баскетбольная площадка и лектории с участием профессионалов музыкальной индустрии.

