В Москве 31 мая откроется фестивальная площадка «VK Музыка Летом»
Летний фестиваль «VK Музыка Летом» стартует в Москве 31 мая. Одноименная площадка фестиваля от Local Events находится в центре Москвы под открытым небом. Все лето несколько дней в неделю здесь будут проходить концерты популярных артистов, фрешменов и звезд стендапа.
Первым артистом, который выступит на площадке 31 мая, станет стример и музыкант DK, на следующий день, 1 июня, состоится концерт «Ноггано». Всего в июне на площадке пройдёт больше 19 мероприятий, среди которых концерты Лолиты, ТГК и АК-47, Антохи MC, SALUKI, ICEGERGERT, LOVV66, GSPD, Toxi$ и других артистов, а также выступления стендап-комиков — Евгения Чебаткова, Сергея Орлова и Расула Чабдарова.
Помимо концертной площадки, для посетителей пространства с четверга по воскресенье включительно с 17:00 до 23:00 будут работать фудкорт, экстрим-парк, скейт-парк, баскетбольная площадка и лектории с участием профессионалов музыкальной индустрии.
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