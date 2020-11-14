Сергунина: «Активный гражданин» с 2014 года помогает в поиске пропавших людей
Столичный проект «Активный гражданин» предоставляет свои возможности для рассылки ориентировок о пропавших людях. Более 300 таких документов было разослано пользователям с 2014 года, рассказала заммэра Натальи Сергуниной. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В «Активном гражданине» зарегистрированы 4,5 млн пользователей. Те из них, кто живет или работает в зоне поиска пропавшего человека, получают информацию о нем. Это расширяет возможности волонтеров, а значит, может помочь спасти чью-то жизнь. За все время таким образом было разослано 313 ориентировок», - прокомментировала ситуацию заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Напомним, руководство городского проекта «Активный гражданин» начало сотрудничество с участниками добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в 2014 году. В 2020 году через ресурс «Активного гражданина» москвичи получили 67 ориентировок на пропавших людей.
Известно, что всего с начала 2020 года в отряд «Лиза Алерт» поступило 2,3 тыс. заявок на поиск людей в столице, удалось найти более 2 тыс. человек
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