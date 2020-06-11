Город и бизнес выделят 10 млрд москвичам на шопинг

В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения «Миллион призов». Жителям передадут сертификаты на покупки на 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.



По его словам, программа должна помочь выйти бизнесу «после небольшой рецессии». Предполагается, что более чем в 3 тысячах магазинов покупателям будут предоставлены скидки, пройдут бонусные акции. Жители через портал «Активный гражданин» получат больше 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги.



«Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса может составить совокупно до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города», - сказал Немерюк.



Программа стартует 25 июня, а получить сертификаты смогут жители, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Потратить их можно будет до конца года.



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика Российской Федерации сейчас проходит пик кризиса и находимся в центре так называемого «идеального шторма». По его словам, в дальнейшем должно стать легче.

