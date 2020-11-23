Сергунина: 20 московских волонтеров стали финалистами конкурса «Доброволец России»

Порядка 20 столичных волонтеров стали финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России - 2020», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отмечает, что в этом году на конкурс отправили 2,5 тысячи заявок – это в три раза больше, чем в 2019 году. Также за год выросло число финалистов: вместо шести заявок теперь соревноваться за первенство будут 20 волонтерских команд.

Победители конкурса смогут развивать свои проекты в 2021 году при поддержке наставников. Конкурсанты предлагают проекты, которые будут полезны на всероссийском уровне.

Всего в проекте «Доброволец России - 2020» приняли участие 53219 человек. Конкурс проводят уже 10 лет, этот год станет для проекта юбилейным.

