Сергунина: 20 московских волонтеров стали финалистами конкурса «Доброволец России»
Порядка 20 столичных волонтеров стали финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России - 2020», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отмечает, что в этом году на конкурс отправили 2,5 тысячи заявок – это в три раза больше, чем в 2019 году. Также за год выросло число финалистов: вместо шести заявок теперь соревноваться за первенство будут 20 волонтерских команд.
Победители конкурса смогут развивать свои проекты в 2021 году при поддержке наставников. Конкурсанты предлагают проекты, которые будут полезны на всероссийском уровне.
Всего в проекте «Доброволец России - 2020» приняли участие 53219 человек. Конкурс проводят уже 10 лет, этот год станет для проекта юбилейным.
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