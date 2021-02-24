Сергей Зверев показал фото из дембельского альбома
Российский стилист Сергей Зверев поздравил военных с 23 Февраля и показал фотографию из своего дембельского альбома.
«Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!» — написал он в своем Instagram.
По словам шоумена, снимок был сделан в первый год службы в рядах Советской армии.
Ранее известный стилист заявил о намерении баллотироваться в Госдуму от Бурятии. По его словам, сейчас он ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, из которых одна – парламентская, но вариант самовыдвижения тоже не исключает.
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