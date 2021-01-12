Мастера эпатажа. Зверев идет в Госдуму в бурятском наряде

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва обещают стать одним из главных событий наступившего года в России. В условиях экономических проблем, в том числе производных от пандемии коронавируса, непопулярных мер, одобренных нынешним составом нижней палаты, усталости от одних и тех же лиц в депутатском корпусе рейтинги парламентских партий существенно снижаются. В том числе и партии власти, которая, по оценкам ряда экспертов, может и не получить конституционного большинства.

Запрос на новые лица в российской политике готов реализовать Сергей Зверев – известный стилист заявил о намерении баллотироваться в Госдуму от Бурятии, откуда родом его родители. По его словам, сейчас он ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, из которых одна – парламентская, но вариант самовыдвижения тоже не исключает. Зверев рассказал журналистам, что в Бурятии много общался с народом, был в глубинке, виделся с митрополитом, после чего убедился в необходимости идти на выборы.

Зверев – абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству. Помимо этого, он успел попробовать себя в амплуа актера, певца, телеведущего. Шоумен известен своей необычной манерой одеваться, а потому НСН не могла не спросить его, намерен ли он в случае избрания соблюдать принятый в Госдуме дресс-код. Ответ звезды поверг в шок: в первую очередь он намерен надеть национальную бурятскую одежду – дэгэл.

«Она очень статусная. Конечно, дэгэл нужно будет адаптировать под образ, подходящий депутатам. Пока у меня в наличие есть тронные и парадно-выходные дэгэлы, а делового и повседневного дэгэла, подходящего для Госдумы, для выхода на работу, у меня пока нет, но такой костюм уже готовится», - заявил НСН Зверев.

Впрочем, известный шоумен станет не первым нарушителем думского дресс-кода. Щегольнуть пиджаками необычной для государственных мужей расцветки любил и один из патриархов российской политики Владимир Жириновский. Он появлялся и в ярко-желтых костюмах, и в красных, и в голубых.

Но, пожалуй, главным специалистом по эпатажным нарядам в российском парламенте следует признать ныне покойного депутата Госдумы первого созыва Вячеслава Марычева (кстати, тоже от ЛДПР). Он прославился тем, что появлялся на пленарных заседаниях в нарядах, соответствующих обсуждаемым проблемам. Там были и шинель, и белый халат, и бронежилет, и облачение священника, и, разумеется, самые разные национальные костюмы. С точки зрения собственно законотворческой деятельности, Марычев ничем не запомнился.

