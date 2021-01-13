Лоза счел Зверева непригодным к работе в Госдуме

Певец и композитор Юрий Лоза выразил сомнения в профпригодности стилиста Сергея Зверева в качестве законодателя.

Ранее Зверев сообщил о планах баллотироваться в Госдуму от Бурятии.

«Если бы я был в Думе, я бы давно принял закон о земле, закон о защите вкладов, чтобы экономику двигать вперёд. Но я не думаю, что Сергей Зверев будет эти заниматься – вряд ли он понимает что-то в системе налогообложения или ещё в чём-либо», – сказал Лоза.

По словам Лозы, ему ранее предлагали стать депутатом, но позиция его жены заставила его отклонить эти варианты, сообщает «Радио1».

В ноябре прошлого года Лоза подал иск в Симоновский суд Москвы на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Поводом стало стихотворение Шнурова, размещенное в инстаграме, в котором он высмеял получение музыкантом благодарности от президента России Владимира Путина.

