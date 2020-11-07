Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин в 79-ю годовщину военного парада 1941 года на Красной площади возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Также венок от имени ветеранов Москвы возложили столичные волонтеры.

Напомним, в историческом параде 7 ноября 1941 года в Москве участовали 28,5 тыс. человек. Он способствовал подъему духа армии и всей страны и оказал на дальнейших ход истории.

Все мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Парада 7 ноября 1941 года, организованы с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности и использованием средств индивидуальной защиты.

