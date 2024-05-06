Сергей Собянин: В столице сегодня отмечается День герба и флага Москвы

По его словам, праздник был учрежден 20 лет назад. В этом году его отпраздновали особенно торжественно, отметил градоначальник. Праздник состоялся в Гербовом зале Москвы в здании, где располагается библиотека имени Добролюбова.



Кроме того, в этом году впервые День герба и флага Москвы отмечали салютами. Мэр столицы отметил, что на сегодняшний день внешний вид герба Москва повторяет изображение герба XVIII века.

