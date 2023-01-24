Сергей Собянин: В поселении Филимонковское построили детский сад на 325 мест
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в ТиНАО был построен детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников.
По его словам, в новом дошкольном учреждении поселения Филимонковское созданы все условия для всестороннего развития детей.
«В групповых предусмотрены комфортные спальные, обеденные и игровые зоны, обустроены физкультурный и многофункциональный музыкальный залы, площадки для занятий на свежем воздухе», - подчеркнул Собянин.
Градоначальник добавил, что На всей территории садика также было проведено благоустройство.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ликвидировать в 2023 году во всех регионах очереди в детские сады, сообщает RT.
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