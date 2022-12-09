В Москве построили первый детский сад в рамках городской программы МПТ
Первый детский сад возвели в столице по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, по объекту, расположенному в поселении Рязановском, уже готово заключение о соответствии всем установленным требованиям.
«После выдачи разрешения на ввод здания в эксплуатацию дошкольное учреждение будет передано городу. Детский сад рассчитан на 275 воспитанников», – добавил вице-мэр.
Помимо детского сада площадью 3,7 тысячи квадратных метров, в поселении возведут школу – почти 17 тысяч квадратных метров. Оба учреждения войдут в состав жилого квартала «Алхимово». В результате будет создано 178 новых вакансий, 50 из них – в детском саду.
Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в ближайшие несколько лет благодаря этой программе в разных районах столицы появится 40 образовательных объектов.
«Финансовые вложения инвесторов в реализацию проектов составят около 40 миллиардов рублей. После сдачи объектов в эксплуатацию там смогут работать более трёх тысяч человек», – отметил Овчинский.
Как уточнил руководитель проекта «Алхимово» Кирилл Кондратенко, в целом в жилом квартале появятся два детских сада и школа, объекты торговой и сервисной инфраструктуры в коммерческих помещениях на первых этажах жилых домов и многофункциональный торговый центр. По его словам, всего в комплексе появится почти 1000 новых вакансий.
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