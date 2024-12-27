Сергей Собянин: В Москве заработали два новых пожарно-спасательных отряда

В российской столице в 2024 году открыли два новых пожарно-спасательных отряда. Они приступили к службе в Западном административном округе и Новой Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что пожарная охрана Москвы отметила 220-летний юбилей, а российской исполнилось 375 лет.

Как подчеркнул градоначальник, столица РФ сохраняет лидирующие позиции по противопожарной безопасности среди отечественных регионов и мегаполисов мира. По словам Собянина, московские спасатели и борцы с огнем прибывают на место вызова в любую точку города максимум за 7 минут.

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В столице РФ также функционирует уникальная авиация экстренного реагирования, на круглосуточном дежурстве находятся санитарные вертолеты при шести клинических больницах. В течении года в Московском авиацентре появился еще один пожарный вертолет.

Кроме того, для спасателей на воде приобретены аэролодки российского производства, которые могут разгоняться до 100 километров в час.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:СобянинМоскваПожарные

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