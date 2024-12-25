Собянин: В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что городские службы в новогодние праздники будут работать круглосуточно.

Он подчеркнул, что к своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники.

Кроме того, 1 тыс. 410 аварийно-восстановительных бригад оснащены для оперативного устранения возможных инцидентов, в постоянной готовности силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, на водных объектах дежурят спасатели, в чьем распоряжении больше 25 судов на воздушной подушке и другая техника.

Проезд в общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным. По словам градоначальника, меры введут с 20:00 31 декабря до 6 утра 1 января. Для москвичей и гостей города будут доступны метро, МЦК, 158 самых востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Мэр добавил, что работу МЦД продлят до 3:00.

Также на Рождество столичное метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД – до 3 часов, а 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев – до 3:30. Всю ночь будут курсировать 16 регулярных ночных маршрутов.

