Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы
Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил план развития транспортного комплекса Москвы в текущем году. Как сообщил градоначальник, среди приоритетов: дальнейшее развитие инфраструктуры метро; расширение трамвайной сети; реализация заключительного, третьего этапа запуска первого в России беспилотного трамвая.
Кроме того, будет идти подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро на большой кольцевой линии. Предполагается завершить обновление подвижного состава Московских центральных диаметров, начать обновления поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. Будут проводиться строительство и реконструкция семи городских вокзалов. Запланировано завершение ремонта Ленинградского вокзала.
Среди планов также значится поставка 272 вагонов «Москва-2024», до 650 электробусов, 50 трамваев и более 30 поездов «Иволга». Собянин также анонсировал запуск производства полного цикла электрических речных судов на верфи в Нагатинском затоне. По оценке мэра, это предприятие - самое современное в мировом масштабе. До конца года планируется запустить третий регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке – «Новоспасский – ЗИЛ».
Предполагается также внедрить оплату проезда по биометрии на станциях МЦД, на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. В транспортную систему мегаполиса будет включено не менее 30% пригородных маршрутов наземного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru