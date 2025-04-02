Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы

Среди планов также значится поставка 272 вагонов «Москва-2024», до 650 электробусов, 50 трамваев и более 30 поездов «Иволга». Собянин также анонсировал запуск производства полного цикла электрических речных судов на верфи в Нагатинском затоне. По оценке мэра, это предприятие - самое современное в мировом масштабе. До конца года планируется запустить третий регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке – «Новоспасский – ЗИЛ».

Предполагается также внедрить оплату проезда по биометрии на станциях МЦД, на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. В транспортную систему мегаполиса будет включено не менее 30% пригородных маршрутов наземного транспорта.

