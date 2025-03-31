Дептранс назвал причину сбоя в работе приложения «Метро Москвы»
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы объяснил техническими работами проблемы с доступом в личный кабинет приложения «Метро Москвы». Как уточнили в ведомстве, оплата проезда на турникетах и валидаторах функционирует в штатном режиме.
В Департаменте рекомендовали для пополнения карты «Тройка» обращаться в кассы и использовать терминалы на станциях подземки. При этом все ранее приобретённые билеты продолжают действовать.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в первой половине дня 31 марта пользователи стали массово жаловаться на сбои в работе приложения «Метро Москвы». Невозможно было пополнить карту «Тройка», войти в приложение и личный кабинет.
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