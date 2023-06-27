Сергей Собянин: Рублевской станции водоподготовки Москвы исполнилось 120 лет
Старейшей, но при этом одной из самых прогрессивных и инновационных Рублевской станции водоподготовки исполнилось 120 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, станция снабжает питьевой водой 26 районов на западе, северо-западе и в центре столицы, а также некоторые населенные пункты ближнего Подмосковья.
«На этой станции еще в 1903 году заработала классическая двухступенчатая схема очистки воды. В 2002 году впервые внедрили современную технологию озоносорбции. Загрязнения сначала окисляют озоном, а затем воду очищают с помощью активированного угля», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Сейчас Рублевская станция водоподготовки — большое автоматизированное производство, которое работает круглосуточно без перерывов. За весь процесс, в том числе работу Истринского гидротехнического узла, отвечают 420 сотрудников, качество воды контролируют по всему пути движения от источников до кранов в квартирах горожан.
«Кстати, в Москве четыре станции водоподготовки, а городские водопроводные сети - самые длинные в стране, больше 13 тыс. км», — отметил Собянин.
Мэр добавил, что благодаря новым технологиям и способам очистки воды ее качество в Москве полностью соответствует нормативам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН обвинила силовиков Украины в пытках задержанных в скрытых изоляторах
- Зюганов предложил Путину обсудить с лидерами фракций ситуацию вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»
- Shot: Москвич взял в заложники жену в квартире и угрожает её взорвать
- Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря
- CNN: Трамп показывал сотрудникам конфиденциальный документ с планами нападения на Иран
- «Нет в этом деле героев»: Лукашенко призвал не героизировать его из-за переговоров с Пригожиным
- Губернатор Гладков сообщил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области
- ЧВК «Вагнер» передаст Минобороны тяжелую военную технику
- ФСБ: Дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» прекращено
- Токаев обсудил с Путиным его запланированный на осень визит в Казахстан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru