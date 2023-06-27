Сергей Собянин: Рублевской станции водоподготовки Москвы исполнилось 120 лет

Старейшей, но при этом одной из самых прогрессивных и инновационных Рублевской станции водоподготовки исполнилось 120 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, станция снабжает питьевой водой 26 районов на западе, северо-западе и в центре столицы, а также некоторые населенные пункты ближнего Подмосковья.

«На этой станции еще в 1903 году заработала классическая двухступенчатая схема очистки воды. В 2002 году впервые внедрили современную технологию озоносорбции. Загрязнения сначала окисляют озоном, а затем воду очищают с помощью активированного угля», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Сейчас Рублевская станция водоподготовки — большое автоматизированное производство, которое работает круглосуточно без перерывов. За весь процесс, в том числе работу Истринского гидротехнического узла, отвечают 420 сотрудников, качество воды контролируют по всему пути движения от источников до кранов в квартирах горожан.

«Кстати, в Москве четыре станции водоподготовки, а городские водопроводные сети - самые длинные в стране, больше 13 тыс. км», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что благодаря новым технологиям и способам очистки воды ее качество в Москве полностью соответствует нормативам.

